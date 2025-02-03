محافظ بورسعيد: 9 منافذ جديدة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، اليوم الاثنين، لمتابعة استعدادات المحافظة لفتح 9 منافذ جديدة تابعة لمشروع الإنتاج الحيواني، وذلك لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة في مختلف أحياء المحافظة.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن الـ 9 منافذ الجديدة ستوفر لحومًا ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، تماشيًا مع خطط الدولة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

وشدد اللواء محب حبشي، على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة لضمان توافر اللحوم بالمنافذ الجديدة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية لضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.