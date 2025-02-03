جامعة الزقازيق تُشَارِكُ في مهرجان إبداع 13 للشباب

الشرقية -ياسمين عزت

شَارَك طلاب جامعة الزقازيق بمسابقة إبداع 13 لشباب الجامعات، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وتعد من أبرز الأنشطة الطلابية التي تهدف إلى تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، وتشجيع التميز بينهم في مختلف المجالات.

يأتي ذلك تحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ود. هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف د. أحمد عناني عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية.

قَدَّمَ طلاب جامعة الزقازيق المشاركين فى المسابقة عروضًا مميزة في مختلف المجالات الإبداعية، من الفنون التشكيلية، والشعر، والمسرح، والموسيقى، والابتكار العلمي، وَأَعْرَبَوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه المسابقة التي تُعَدُّ من أكبر الفعاليات الشبابية في مصر؛ إذ تتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم والتنافس مع زملائهم من مختلف الجامعات المصرية.

من جانبه، أَشَادَ رئيس جامعة الزقازيق بدور المسابقة في دعم الشباب، مؤكدًا حرص الجامعة على تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق التميز في مختلف المجالات.

وأضاف د. خالد الدرندلي أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات القومية التي تسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزز روح التنافس البناء بينهم وبين زملائهم من الجامعات الأخرى.

في السياق ذاته، أَكَّدَ د. هلال عفيفي أَنَّ مشاركة طلاب الجامعة في مسابقة (إبداع 13) لشباب الجامعات تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم المواهب الطلابية في مختلف المجالات الفنية والثقافية والعلمية.

وأضاف عفيفي أَنَّ طلاب جامعة الزقازيق قد أثبتوا تميزهم في مجالات متعددة ومتنوعة، وَأَعْرَبَ عن ثقته بقدرتهم على تحقيق مراكز متقدمة في هذه المسابقة، كما وَجَّهَ الشكر لوزارة الشباب والرياضة على تنظيمها لهذه الفعالية المميزة التي تتيح للشباب فرصة التعبير عن قدراتهم، وإبراز مواهبهم.

جدير بالذكر أَنَّ المسابقة تستمر بمشاركة مئات الطلاب من الجامعات والمعاهد المصرية، وسط منافسة قوية وحماسيَّة، وفي انتظار إعلان الفائزين في ختام الفعالية، وتأتي مشاركة جامعة الزقازيق بالمسابقة تحت إشراف د. محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وأ. محمد رمضان مدير إدارة النشاط الاجتماعي برعاية الشباب بالجامعة.