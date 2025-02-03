إغلاق 81 محلًا في الإسكندرية.. والمحافظ: حملات مستمرة لضبط الأسعار- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات وذلك قبيل حلول شهر رمضان.

أسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع 81 محلًا ومنشأة تجارية بالإضافة إلى تحرير 2269 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، جرى التحفظ 5 آلاف و489 حالة إشغال متنوع و302 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ 676 ألف جنيه خلال أسبوع.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد على منع أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار وجودة المنتجات.