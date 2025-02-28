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بعد شائعات إغمائه فى الحسين.. نجل شقيق أحمد عمر هاشم: صحة عمي بخير

11:26 م الجمعة 28 فبراير 2025

الدكتور أحمد عمر هاشم بمسجد الحسين

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الشرقية -ياسمين عزت:

نفى المستشار إسلام هاشم، نجل شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر السابق، ما تردد حول إصابة عمه بإغماء وحالة إعياء داخل مسجد الحسين.

وأكد في تصريح خاص لمصراوي أن عمه بحالة صحية جيدة ولم يصب بأي إعياء.

وأوضح إسلام هاشم، أن عمه كان يلقي خاطرة أو موعظة بمسجد الحسين عقب صلاة التراويح، وأن تدافع المواطنين عليه أثناء تحركه بالكرسي المتحرك هو ما أدى إلى انتشار الشائعات.

وأضاف أن عمه كان يستعد لتصوير حلقة على الهواء في قناة الحياة الفضائية مع الإعلامي عمرو الليثي وقت تدافع المواطنين.

وكانت شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة الشيخ أحمد عمر هاشم بإغماء داخل مسجد الحسين.

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