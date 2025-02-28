القبض على جزار ذبح حصانين في بني سويف قبل بيع لحومها للمواطنين

بني سويف-حمدي سليمان:

نجحت مباحث التموين في بني سويف، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، في ضبط جزار ذبح حصانين، تمهيدا لبيع لحومها في الأسواق بمدينة بني سويف.

كانت معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية ببني سويف بقيام جزار بذبح حصانين داخل أحد المنازل بحي مقبل بمدينة بنى سويف، تمهيدا لبيعهما في الأسواق، فجرى التوجيه بسرعة مداهمة المنزل والتحفظ على اللحوم.

انتقل ضباط مباحث التموين والأطباء البيطريين إلى موقع البلاغ، وتبين وجود 2 رأس حصان، و 8 أرجل 4 أمامية، و 4 خلفية، و200 كيلو لحوم وبفحصها تبين أنها لحوم فصيلة خيلية حصان، فضلا عن 20 كيلو أحشاء داخلية، و10 كيلو كبدة، وعظام بفحصها تبين أنها عظام حصان، بالإضافة إلى أثنين من الأحصنة الحية.

جرى التحفظ على اللحوم، وتحرر محضر بالواقعة.

جدير بالذكر أن الفصيلة الخيلية هي فصيلة حيوانية تشمل الأحصنة والحمير وغيرها.