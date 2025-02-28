في يومها العالمي.. الإسماعيلية تخطط لزيادة مساحات زراعة الفراولة -صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل محافظة الإسماعيلية، جهودها لدعم زراعة وتصدير الفراولة، باعتبارها واحدة من أبرز المحاصيل الزراعية التصديرية في مصر.

وتُعد مصر من كبرى الدول المنتجة والمصدرة للفراولة عالميًا، حيث تتميز الفراولة المصرية بجودتها العالية وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. وتشتهر محافظة الإسماعيلية بشكل خاص بزراعة هذا المحصول، إلى جانب المانجو والفول السوداني، حيث تُزرع الفراولة في قرى مراكز القنطرة غرب، القصاصين، أبو صوير، فايد، الإسماعيلية، والتل الكبير.

أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على أهمية تقديم الدعم الكامل للمزارعين من خلال تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية، لضمان رفع جودة المنتج وتعزيز الإنتاجية. كما شدد على ضرورة الحوار المستمر مع المزارعين لحل مشكلاتهم وتوفير بيئة عمل تواكب الخطط التوسعية الطموحة للقطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المساحة المزروعة بالفراولة حاليًا تبلغ 8004 أفدنة، وتسعى المحافظة إلى زيادتها إلى 12 ألف فدان بحلول عام 2030، مما يساهم في تعزيز حجم الصادرات المصرية وتوفير آلاف فرص العمل.

وفقًا لمحمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، فإن المركز يحتل المرتبة الأولى في زراعة الفراولة على مستوى المحافظة، حيث تبلغ المساحة المزروعة به 4575 فدانًا، ما يمثل 55% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحافظة، وتنتج قرية الروضة، إحدى أشهر القرى في زراعة الفراولة، كميات كبيرة يتم تصديرها للأسواق العربية والأوروبية.

أما مركز القصاصين، فيأتي في المرتبة الثانية بمساحة 1438 فدانًا، بإنتاج يصل إلى 60,287 طنًا سنويًا. ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي زيادة ملحوظة في الإنتاج، حيث يبلغ متوسط إنتاج الفدان حوالي 23 طنًا، ليصل إجمالي الإنتاج السنوي إلى 191,239 طنًا.

تُعد الفراولة المصرية، وخاصة القادمة من الإسماعيلية، من أكثر المنتجات طلبًا في الأسواق العالمية، حيث يتم تصديرها طازجة أو مجمدة إلى دول مثل السعودية، الصين، ألمانيا، روسيا، هولندا، بولندا، واليابان. وتُفضل العديد من الدول استيراد الفراولة المجمدة لضمان توفرها على مدار العام.

تحرص مديرية الزراعة بالإسماعيلية على تنظيم برامج تدريبية وندوات إرشادية للمزارعين، تشمل أساليب مكافحة الآفات، التسميد، ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الصحيح للمبيدات، وذلك لضمان تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد. كما يتم عقد دورات تدريبية خاصة للشباب المزارعين لتأهيلهم للعمل في قطاع الزراعة التصديرية.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة الفراولة الإسماعيلية عالميًا، وزيادة فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع حجم الصادرات الزراعية المصرية.