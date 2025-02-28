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وفاة شخصين فى البحيرة إثر استنشاق غاز سام من مولد كهربائي

06:48 م الجمعة 28 فبراير 2025

أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون والذي يطلق عليه "القاتل الصامت" صادر عن مولد كهربائي، أثناء نومهما بإحدى المزارع بوادي النطرون محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة وادى النطرون، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثتين داخل مزرعة بقرية الهدى والتقى بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص تبين وفاة: " حسن نزيه حسن 14 عاما مقيم قرية الكفاح بمركز بدر، ومحمد فؤاد عبده 33 عاما مقيم الدلنجات داخل الحجرة التى يقيمان بها، و بمعاينة مكان الحادث تبين وجود مولد كهرباء للتدفئة من برودة الطقس، و انبعاث أدخنة وعوادم.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكلفت المباحث بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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