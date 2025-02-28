غيرته المفرطة دفعته لقتلها.. النقض تؤيد حكم إعدام قاتل فتاة بورسعيد اليتيمة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد المُدان بقتل خطيبته "خلود" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة بورسعيد اليتيمة"، بالإعدام شنقًا.

وكان النائب العام أمر يوم 20 أكتوبر عام 2022، وبعد مرور 72 ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة "محمد سمير" المتهم بقتل خطيبته المجني عليها "خلود السيد" إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، ما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما، فعزم لذلك المتهم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.

كما أعلنت النيابة العامة، في بيان سابق لها، أن المتهم اعترف بالجريمة في التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلًا عن شهادة 18 شاهدًا، والذين أكدوا تلقي المجني عليها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبل، وكذلك شهود رأوا المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قُبيل لحظات من قتلها، كذلك تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة، والتي رصدت دخولَ وخروجَ المتهم من وإلى العقار محل الحادث في وقت متزامن من حدوثه.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بإعدام المُدان شنقا وأيدت محكمة النقض الحكم.