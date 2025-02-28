اعتداء وحشي داخل مدرسة لغات بالغربية.. ولي أمر يضرب تلميذًا بالقلم ويجره إلى مكتب المديرة

الغربية- مروة شاهين:

قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق في واقعة قيام ولي أمر باقتحام مدرسة لغات تابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والاعتداء على أحد التلاميذ بالضرب.

كانت مديرية التربية والتعليم بالغربية، تلقت شكوى من أسرة التلميذ " حمزة . م ب"، أنه أثناء اليوم الدراسي اقتحم ولي أمر أحد التلاميذ مدرسة لغات بإدارة شرق طنطا التعليمية، واعتدى على نجلهم في فناء المدرسة واصطحابه بالقوة إلى مكتب مديرة المدرسة، مدعياً أن التلميذ اعتدي على نجله، الأمر الذى أثار حفيظة أسرته ودفعهم إلى التوجه للمدرسة والوقوف على أسباب الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالفناء.

وتبين من كاميرات المراقبة في المدرسة قيام ولي الأمر بالدخول إلى الفناء والاعتداء على التلميذ وضربه بالقلم .