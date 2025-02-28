افتتاح 6 مساجد في بني سويف بعد إحلالها وتجديدها

بني سويف-حمدي سليمان:

افتتحت مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الجمعة، 6 مساجد، بعد إحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها بمراكز الفشن، و اهناسيا، و الواسطى، وناصر، وبني سويف الجديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

حيث جرى افتتاح مسجد"النور القبلي"، بقرية منشأة الأمراء، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 660 متراً بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومسجد "الهدى" بعزبة عبدالله عبد الجواد بقرية دلهانس، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 180 مترًا بتكلفة 3 ملايين جنيه، وافتتاح مسجد "الريان" بقرية طنسا الملق بعد إحلاله وتجديده، على مساحة 220 متراً بتكلفة 2.1 مليون جنيها.

كما جرى افتتاح مسجد "الرحمن" بعزبة عبد الجليل بقرية أطواب، بتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" بعد إحلاله وتجديده على مساحة 200متر، ومسجد "التوبة " بعزبة على سعيد بقرية مناشي أبوصير، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 180 متراً بتكلفة 3.1 مليون جنيها، فضلا عن افتتاح مسجد "الفتح" بمنطقة ابني بيتك 2 قطاع ( ب) بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بتكلفة 3.5 مليون جنيها بعد إحلاله وتجديده على 528 مساحة 340 متراً.