إصابة 3 أشخاص بطلقات خرطوش في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، بطلقات خرطوش، في ظروف غامضة بقرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بإصابة 3 أشخاص بطلقات خرطوش.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة م.أ 16 عاما، طلق ناري خرطوش بالوجه والذراعين، خ.ش20 عاما، طلق ناري خرطوش بالظهر، م.أ 20 عاما، طلق ناري خرطوش بالوجه والذراعين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.