المياه مقطوعة من 3 أيام.. آخر تطورات إصلاح كسر خط الصرف بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لليوم الثالث على التوالي، تتواصل أعمال إصلاح كسر بخط الصرف الصحي في نجع الحمزية، التابع لقرية الحبيل شرقي محافظة الأقصر، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن أجزاء من مدينة الأقصر ومركز البياضية.

وتجرى عمليات الإصلاح تحت إشراف اللواء أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث تعمل الفرق الفنية على مدار الساعة، على أن تعود المياه إلى المنازل فور الانتهاء من الإصلاحات.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الكسر نجم عن اصطدام ماكينة الحفر النفقي "البريمة"، التابعة لإحدى الشركات المتعاونة مع الهيئة القومية للصرف الصحي، بالخط أثناء تنفيذ أعمالها، مما أدى إلى تسرب مياه الصرف الصحي إلى الأراضي الزراعية بالمنطقة.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أعلنت عن حدوث كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي بقطر 1000 مم في منطقة الحبيل، التابعة لمحطة الصرف الصحي رقم 3، محذرة من احتمالية استمرار انقطاع المياه لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وأعربت الشركة عن أسفها للعطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة بذل أقصى الجهود لإنهاء أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن. كما دعت المواطنين، وخاصة المستشفيات وأصحاب المخابز، إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح، والتواصل مع غرفة العمليات عبر الخط الساخن 125 أو الأرقام: 0952282406 – 01147999752، في حال وجود أي طوارئ.