المشوار الأخير.. مقتل سائق توك توك طعنًا بـ "خنجر" في الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

باشرت النيابة العامة في الإسكندرية التحقيق في واقعة مقتل سائق توك توك بمنطقة سيدي بشر على يد تاجر سمك، طعنًا بسلاح أبيض، وذلك بعدما استدرجه إلى الطريق الدولي لسرقة مركبة التوك توك.

والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب توك توك والعثور على جثة شاب مصاب بطعنات وجروح في البطن والصدر.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن المتوفي يدعى " علي السيد علي حسن الرفاعي"، 25 سنة، سائق توك توك، مقيم بشارع فجر الإسلام بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول.

وتبين من التحريات وأقوال شهود العيان أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر سمك استدرج المجني عليه أثناء سيره بمركبة التوك توك قيادته، طالبًا منه توصيله حتى وصلا إلى إحدى المناطق النائية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ظل يتحدث مع المجني عليه طوال الطريق وباغته بشكل مفاجئ وسدد له طعنتين في القلب والصدر بسلاح أبيض "خنجر"، قاصدًا قتله وسرقة مركبة التوك توك.

وقال محمد، ابن خالة المجني عليه، إن علي حاول التصدي للمتهم بعد تلقيه الطعنة الأولى فعاجله بالأخرى في صدره، إلا أنه قبل أن يفقد الوعي إثر النزيف تمكن من لف التوك توك فانقلب على الطريق الدولي.

وأضاف أن انقلاب التوك توك تسبب في تجمع المارة وهروب القاتل قبل أن يتمكن ضباط المباحث من القبض عليه، واصطحابه إلى موقع الجريمة ليقوم بتمثيل جريمته.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى دفتر عزاء من أصدقاء وأقارب الشاب المتوفي، فيما دشن بعضهم هاشتاج للمطالبة بسرعة القصاص من الجاني من بينها حق علي لازم يرجع، شهيد لقمة العيش، إعدام القاتل، القصاص.

وكتب أصدقائه: "علي خرج من بيته سعيًا على رزقه مثل كل يوم أوقفه القاتل واتفق معاه على أنه يوصله إلى مشوار وغدر بيه.. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.









