مع حلول شهر رمضان.. افتتاح مسجدين بجنوب سيناء بتكلفة 7 ملايين جنيه

جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الاوقاف، اليوم الجمعة، مسجد التوبة بمدينة دهب، وذلك تحت الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى إقامة مسجد "التوبة" على مساحة 450 متر ويتضمن طابقين، بتكلفة 5 مليون جنيه، وقامت وزارة الأوقاف بفرش وتجهيز المسجد على أعلى مستوى.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى اليوم أيضا افتتاح مسجد العزيز الرحمن وشهرته " الشيخ سليمان" بمدينة نويبع، وجرى إقامته على مساحة 250 متر، بتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المديرية في التوسع في بناء المساجد، خاصة داخل التجمعات والوديان والمناطق الصحراوية.

وجرى إفتتاح مسجد "التوبة" بحضور عبد العزيز عبد المولي، نائب رئيس مدينة دهب، والشيخ محمد عفيفي، مدير إدارة أوقاف دهب، وجمع غفير من أهالي المدينة.