9 مصابين في تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيب 9 أشخاص، صباح اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متنوعة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي لمركز ديرمواس جنوبي المنيا .

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بتلقيها بلاغًا بتصادم سيارة نقل وأتوبيس بالطريق الصحراوي بالقرب من قرية دلجا، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس، وتبين إصابتهم بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ولا يوجد وفيات.

تم التحفظ على السيارة النقل والأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.