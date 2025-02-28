نقل دخل في أتوبيس.. ننشر أسماء 9 مصابين في حادث الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

حصل مصراوي على أسماء مصابي حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي لمركز ديرمواس جنوبي المنيا .

وضمت أسماء المصابين كل من: محمد قاسم 55 عامًا، سيد محمد 61 عامًا، أحمد هاني، 24 عامًا، مصطفى فراج،61 عامًا، ممدوح سعد، 44 عامًا، وأحمد ممدوح، 22 عامًا، محمود أحمد، 21 عامًا، طارق عبد الرازق، 34 عامًا، الدسوقي محمد، 27 عامًا، وتنوعت إصاباتهم بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج، و تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف طبي مكثف.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس بالطريق الصحراوي بالقرب من قرية دلجا، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ديرمواس، وتبين إصابتهم بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، ولا يوجد وفيات.

تم التحفظ على السيارة النقل والأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.