جرح في اليد يثير الغموض.. العثور على جثة مسنة داخل منزلها ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، على جثة سيدة مسنة داخل منزلها وبها جرح قطعي في اليد.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي قرية الشريف التابعة لمركز ببا على "و.م"، أرملة مسنة، وتقيم بمفردها داخل منزلها، جثة هامدة، وبها جرح قطعي في اليد.

انتقل رجال الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية، تبعثر محتويات المنزل، وسرقة المصوغات الذهبية للمتوفية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث.