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الكشف والعلاج بالمجان.. قافلة طبية تفحص 645 مواطنًا في الإسكندرية- صور

12:05 م الجمعة 28 فبراير 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

نظم حي المنتزه ثان في الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الصحة والمجتمع المدني، قافلة طبية متكاملة استهدفت منطقة العصافرة قبلي، للكشف على المواطنين، وذلك ضمن خطة القوافل الشاملة.

وأوضح اللواء طه زهير، رئيس حي المنتزه ثان، أنه جرى الكشف على 645 مواطنًا، في تخصصات "الأطفال، الباطنة، أمراض نساء، صحة المرأة، تنظيم الأسرة، فحص الأورام، والأمراض المزمنة".

وأشار إلى تقديم العلاج لهم بالمجان بالتنسيق مع إحدى شركات الأدوية، منوهًا أن فعاليات القافلة شملت عقد ندوات عن المبادرات الرئاسية والتعريف بمرض السعار، فضلًا عن منفذ لبيع أسطوانات الغاز بأسعار مدعمة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتكثيف القوافل الطبية المتكاملة لخدمة بهدف توفير الخدمات الطبية لأهالي المناطق الأشد احتياجًا، وتوفير جميع الأدوية لهم بالمجان.

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الإسكندرية قافلة طبية منطقة العصافرة
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