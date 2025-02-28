كارثة طريق الجلالة.. تفاصيل مصرع وإصابة 7 عاملات أمن في حادث مروع بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

شهد طريق "الجلالة - الزعفرانة" حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص تقل عاملات أمن بجامعة الجلالة وسيارة نقل 3/4، ما أسفر عن مصرع عاملة وإصابة 6 أخريات.

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات يفيد بوقوع الحادث، ووجه الدكتور مينا فوزي، مدير إسعاف السويس، خمس سيارات إسعاف من نقاط التمركز القريبة إلى موقع التصادم، حيث وصلت في غضون دقائق لنقل المصابين.

وأوضحت المعاينة الأولية أن التصادم وقع أمام مصنع كنوز للرخام بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، حيث اصطدمت سيارة أجرة تحمل لوحات "ط س س 5913" بسيارة نقل 3/4 تلاجة تحمل رقم "ي و ب 931".

أُصيب في الحادث عدد من الركاب بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث تعرضت مريم محمد حلمي، البالغة من العمر 20 عامًا، لكسر في العمود الفقري وكسور في ضلوع الصدر، إلى جانب سحجات وكدمات وجروح متفرقة في الوجه والجسم.

كما أُصيبت هالة صلاح محمد، البالغة من العمر 45 عامًا، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم. أما سائق الميكروباص، مينا سعيد لبيب سعيد، فقد تعرض لإصابات مماثلة شملت سحجات وكدمات وجروح متفرقة في الوجه والجسم.

كما تعاني سيدة بهنسي عبدالعزيز مشعل، البالغة من العمر 45 عامًا والمقيمة في القاهرة، من نزيف في المخ وكسر في الجمجمة إلى جانب إصابات أخرى متفرقة في الوجه والجسم.

وتعرضت خلود سيد ماجد، البالغة من العمر 22 عامًا، لسحجات وكدمات وجروح متفرقة، بينما أصيبت منى عيسى، البالغة من العمر 37 عامًا، بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة مع سحجات وكدمات وجروح متفرقة، وأسفر الحادث عن وفاة جهاد عبدالرحيم، البالغة من العمر 22 عامًا، والمقيمة بالقاهرة.

ورفع مجمع السويس الطبي حالة الطوارئ لاستقبال المصابات، حيث خضعوا للفحوص الطبية قبل توزيعهم على الأقسام الداخلية حسب حالتهم الصحية.

ووفقًا لمصدر طبي، فإن حالتين من المصابات في وضع خطير، بينما الأربع الأخريات حالتهن مستقرة. المصابات جميعهن من محافظة السويس باستثناء المتوفاة التي تنتمي لمحافظة القاهرة.