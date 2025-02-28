اختفاء ثم غرق.. تفاصيل مصرع الطفل عمر في ترعة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عثر الأهالي على جثة تلميذ طافية على مياه ترعة في المنشاة، جنوبي محافظة سوهاج، وكشف عمه غموض الواقعة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالعثور على جثة طفل طافية في ترعة دائرة مركز شرطة المنشاة.



تم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين من التحريات أن الجثة للطفل "عمر. ا" 11 عامًا تلميذ، وبمناظرته تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبه إصابة عبارة عن جرح رضي بفروة الرأس، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية أخرى.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي، وأفاد عم الطفل المتوفي "حسن. ع" 49 عامًا، عامل، بأن والد الطفل متوفى، وأن الطفل خرج من المنزل منذ يومين وحال بحثه عنه عثر عليه بالترعة المشار إليها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.