مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ 13 في الإسكندرية.. والجيران: "كانت بتعلق زينة رمضان"

الإسكندرية – محمد عامر:

باشرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحقيق في واقعة مصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ 13 بعقار بأرض الفضالي بمنطقة سيدي بشر قبلي.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بسقوط فتاة من أعلى العقار سكنها بشارع مسجد حمزة بمنطقة أرض الفضالي ووفاتها على الفور.

انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "ح.أ.ح" 17 سنة، طالبة، مسجاة بأرضية الشارع المشار إليه بها كسور وجروح متعددة بمختلف أنحاء الجسم.

ووفقًا لشهود عيان من الجيران، سقطت الفتاة من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ 13 أثناء تعليق زينة رمضان- بحسب قولهم.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وجار تكثيف التحريات وسؤال أسرتها لمعرفة ملابسات الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.