محافظ جنوب سيناء يشهد القرعة العلنية لتأشيرات الحج الإضافية

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إجراء القرعة العلنية لعدد من تأشيرات الحج الإضافية، ضمن بعثة حجاج الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه التأشيرات جاءت عقب الطلب من وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير عدد من تأشيرات الحج الإضافية لبعض المواطنين من أبناء المحافظة الراغبين في أداء فريضة الحج، ولم يحالفهم الحظ في الحصول على تأشيرة حج عن طريق الجمعيات الأهلية أو القرعة، وتقدموا بطلبات للحصول على التأشيرة

وأوضح المحافظ، أن وزيرة التضامن وافقت على منح عدد من تأشيرات الحج الإضافية لمحافظة جنوب سيناء لإدخال الفرحة على المتقدمين للحصول على تأشيرة حج بيت الله الحرام هذا العام، وعليه فقد تم اليوم إجراء القرعة على هذه الأسماء في شفافية تامة.

وأكد أن إجمالي عدد حجاج الجمعيات الأهلية بجنوب سيناء لهذا العام بلغ 100 حاج، وهو عدد لم تصل إليه المحافظة في موسم حج سابق، وتبلغ تكلفة تأشيرة الحج لهذا العام 240 ألف جنيه للمستوى الثالث، غير شامل تذاكر الطيران.

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للفائزين بهذه التأشيرات، راجيًا أن يتقبل الله منهم حجهم وسعيهم، ومتمنيًا لمصر دوام الأمن والأمان، كما تقدم بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، على تعاونها المثمر والبناء مع المحافظة.