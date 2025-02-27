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عودة جزئية للمياه في الأقصر بعد إصلاح خط الطرد

09:05 م الخميس 27 فبراير 2025

انقطاع المياه في الأقصر

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الأقصر - محمد محروس:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر عن إعادة تشغيل جزئي لمياه الشرب في بعض مناطق المدينة، وذلك عقب الانتهاء من إصلاح خط الطرد بقطر 700 مم التابع لمحطة رفع الصرف الصحي رقم 8.

ووفقًا لبيان الشركة، مساء الخميس، تمت إعادة ضخ المياه إلى المناطق الواقعة ضمن نطاق الخدمة لهذا الخط، وتشمل: العوامية، وشارع المدينة، والبياضية، وحوض 18، والفيروز، وذلك بعد انقطاعها منذ عصر أمس بسبب عطل مفاجئ في خط الطرد الرئيسي بقطر 1000 مم المصنوع من الزهر المرن، والذي لا تزال أعمال إصلاحه جارية حتى الآن.

وأكدت الشركة أنه سيتم ضخ المياه بالكامل إلى جميع المناطق المتأثرة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، معربة عن أسفها للعطل الطارئ الخارج عن إرادتها، ومؤكدة أنها تبذل قصارى جهدها لإتمام الإصلاحات في أسرع وقت وضمان استقرار الخدمة للمواطنين.

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