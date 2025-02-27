مهرجان الهجن بالإسماعيلية.. سباق يجسد التراث العربي في قلب الصحراء (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

انطلقت الدورة الـ20 لمهرجان الهجن بمحافظة الإسماعيلية، بمشاركة أكثر من 300 من الإبل العربية الأصيلة، في مضمار وصلة سرابيوم بطريق 30 يونيو. ويُعد السباق احتفالية تراثية تجتمع فيها القبائل لمتابعة منافسة طالما شكلت جزءًا من تاريخهم، وأصبحت رمزًا للأصالة والموروث الثقافي.

توقف المهرجان لعدة سنوات لأسباب عدة، أبرزها أحداث ثورة يناير، ثم جائحة كورونا، إضافة إلى مشكلات تنظيمية، قبل أن يعود مجددًا في 2025 بقرار من اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بعد توقفه الأخير في 2020.

تتميز سباقات الهجن بسرعة تصل إلى 64 كم/س، حيث تخوض الإبل المنافسة وفق فئات عمرية محددة، مثل "المفرورة" للصغار و"الزمول" للذكور القوية و"البكار" للإناث. وتخضع الإبل لتدريبات مكثفة على مدار 90 يومًا استعدادًا للسباقات، وتشمل تدريبات على الطاعة والجري التدريجي وتقليل المياه وزيادة التغذية بالبروتينات لتعزيز اللياقة البدنية.

شهد السباق تطورًا ملحوظًا مع إدخال تقنية "الركبي الآلي"، وهو جهاز روبوتي يوجه الجمل ويحفزه أثناء السباق، بدلًا من الأطفال الذين كانوا يركبون الهجن في السابق.

وأوضح الشيخ عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن المهرجان يشمل 20 شوطًا تُقام على مدار يومين، بمسافات تتراوح بين 1.5 و4 كيلومترات، لتشمل سباقات المفاريد، اللبانة، الحجايج، الجزعان، الفناية، والناب.

مهرجان الهجن ليس مجرد سباق، بل هو احتفاء بجذور الثقافة العربية، واستعادة لروح الصحراء التي شكلت جزءًا من هوية الأجداد، ليبقى هذا الإرث متجذرًا جيلًا بعد جيل.