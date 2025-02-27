انقطاع المياه في الأقصر.. والمحافظ يتابع الإصلاحات ميدانيًا (صور)

الأقصر - محمد محروس:

تواصل الجهات المختصة في محافظة الأقصر جهودها لإصلاح كسر بخط الصرف الصحي بنجع الحمزية بقرية الحبيل بمدينة البياضية، الذي تسبب في انقطاع المياه عن مدينة الأقصر والمناطق التابعة لها منذ الأمس.

وتابع المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عمليات الإصلاح ميدانيًا، مطمئنًا المواطنين بقرب عودة ضخ المياه خلال ساعات، كما تفقد منزل أحد المواطنين المتضررين من الحادث، مؤكدًا أن المبنى لم يتعرض للتصدع، وأن المحافظة لن تتخلى عن المتضررين.

وتجرى الإصلاحات على مدار الساعة بمشاركة جميع الجهات المعنية، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وقوات الحماية المدنية.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد أعلنت عن قطع المياه بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا، وحتى الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط الصرف الصحي الرئيسي بقطر 1000 مم في منطقة الحبيل، وقدمت اعتذارها للمواطنين، مؤكدةً تكثيف الجهود لإنهاء الإصلاحات بأسرع وقت ممكن.