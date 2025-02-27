بحضور وزير الرياضة والمحافظ.. ختام مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ختام فعاليات مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين، والذي أقيم بمضمار الهجن بمحور 30 يونيو في مركز فايد.

حضر المهرجان عدد من القيادات العسكرية والتنفيذية، من بينهم اللواء أ.ح ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التنمية المحلية، إلى جانب نواب مجلس النواب وقيادات شعبية وأمنية.

وتضمنت الفعاليات تلاوة آيات من القرآن الكريم، وإقامة آخر شوطين من المنافسات النهائية، إضافة إلى عروض فنية وفلكلورية جمعت بين السمسمية والتراث البدوي المميز لمحافظة الإسماعيلية.

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بعودة المهرجان بعد توقف دام خمس سنوات، مشيرًا إلى أهميته في الحفاظ على التراث البدوي وتعزيز السياحة الرياضية. كما أكد وزير الشباب والرياضة دعمه لاستمرار المهرجان، مشيرًا إلى التنسيق لإقامة مضمار دائم للهجن بالإسماعيلية.

واختُتم المهرجان بتوزيع الجوائز على الفائزين، فيما تفقد المحافظ عددًا من المعارض التراثية والحرفية التي عكست ثقافة المنطقة.