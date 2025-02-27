مسيرة حاشدة في جنوب سيناء لدعم الجيش ورفض تهجير أهالي غزة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظّمت قبيلتا المزينة والعليقات بمدينة الطور، اليوم الخميس، مسيرة حاشدة دعماً للقوات المسلحة والشرطة، وتأييداً لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين من غزة، والتأكيد على الحفاظ على كل شبر من أرض سيناء.

وجاب المشاركون، من مشايخ وأبناء القبيلتين، الصحراء بالسيارات، رافعين الأعلام المصرية، مرددين هتافات منها "سيناء مصرية"، و"لا للتهجير"، و"الشعب خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة"، إلى جانب شعارات داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لأي مخططات تهجير قسري.

وأكد غريب حسان، من قبيلة المزينة وعضو مجلس النواب السابق، أن القبيلتين بمشايخهم وشبابهم يؤيدون الرئيس والدولة في كل القرارات التي تحافظ على أمن مصر، مشددًا على ضرورة حماية حقوق الفلسطينيين في أرضهم ورفض أي حلول تستهدف ترحيلهم.

وأضاف أن موقف بدو سيناء ثابت في الدفاع عن أراضيهم واستعدادهم لحمايتها بدمائهم، مشيدًا بالموقف الرسمي المصري الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.