مدير صندوق مكافحة الإدمان: 5.9% نسبة التعاطي في مصر

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الخميس، أن نسبة التعاطي في مصر بلغت 5.9%، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية الأكثر تأثرًا تتراوح بين 15 و64 عامًا، بينما تصل نسبة الإدمان إلى 2.3%.

جاء ذلك خلال كلمته في صالون "رؤى الشباب"، الذي أقيم على مسرح المركز الثقافي في بورسعيد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام ومئات الشباب.

وأوضح عثمان أن الحشيش يعدّ أكثر المواد المخدرة انتشارًا في مصر، يليه الترامادول، لافتًا إلى أن 177 ألف شخص ترددوا على مراكز علاج الإدمان والتعاطي خلال عام 2024، حيث تلقوا خدمات العلاج والتأهيل، فيما سجل الخط الساخن 82 ألف اتصال لطلب العلاج والمشورة.

وأشار إلى أن 13% من المتصلين أفادوا ببدء التعاطي قبل سن 18 عامًا، بينما بلغت نسبة من بدأوا التعاطي قبل سن 15 عامًا نحو 3%.