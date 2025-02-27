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مسحراتي وزينة وفوانيس.. أطفال بجنوب سيناء يجسدون عادات وتقاليد رمضان

04:14 م الخميس 27 فبراير 2025
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    احتفالية رمضان كريم
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    الاحتفال
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    الأطفال في الفصول
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    الأطفال يجوبون المدرسة
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    القيم الدينية
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    المسحرات يجوب القاعات
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    المسحراتي
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جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت مدرسة المروة المتميزة للغات التابعة لإدارة الطور التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، احتفالية كبرى تحت عنوان "أهلًا رمضان"، لتعليم الأطفال عادات وتقاليد شهر رمضان المبارك، وآداب الصوم وأهميته، باستخدام الفوانيس، وارتداء الجلباب والإسدال، وعمل محاكاة للمسحراتي، وذلك تحت رعاية عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير إدارة الطور.

وتجول المسحراتي بالطبلة يرافقه التنورة داخل قاعات رياض الأطفال، وفصول المرحلة الابتدائية يردد "اصحى يا نايم – رمضان كريم"، كما قام المسحراتي بمناداة الأطفال بأسمائهم لإدخال روح البهجة والمرح عليهم.

كما قام الأطفال بتعليق زينة رمضان في الطرقات بالمدرسة، مع ترديد الأغاني التي تعبر عن الشهر الكريم، في أجواء من التعاون والبهجة.

وقال جمال عبد الناصر، مدير المدرسة، إن المدرسة نظمت احتفالية بقاعات رياض الأطفال لتعليمهم آداب الصوم وأهميته، وأخلاق الصائم والصلاة، وأهمية السحور، والعادات المصرية الأصيلة التي ترتبط به، ومنها تعليق الزينة والفوانيس، والمسحراتي الذي يجوب الأحياء والشوارع لإيقاظ المواطنين لتناول وجبة السحور.

وأوضح مدير المدرسة، أن مرحلة رياض الأطفال تعتمد بدرجة كبيرة على الأنشطة التي من شأنها جعل التعليم باقي الأثر خلال المراحل التعليمية المقبلة، وتحرص المعلمات على تجسيد المواقف الحياتية وتحويلها إلى نموذج محاكاة طبيعي، ليكون أقرب إلى أذهان الأطفال، كونهم في هذه المرحلة يتعمدون في المعرفة والتعليم على المحسوسات وليس المجردات.

وأكد على أن ما يتعلمه الأطفال من عادات وتقاليد وقيم مهم للغاية، كونهم يعتدون عليه طُوال حياتهم، لذلك نحرص على ربطهم بالعادات الدينية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى تنمية مواهبهم الفنية والإبداعية لديهم منذ الصغر بما يساهم في بناء شخصية متكاملة.



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جنوب سيناء مدرسة المروة المتميزة للغات عادات وتقاليد رمضان
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