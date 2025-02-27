كارثة غذائية في الغربية.. ضبط 10 أطنان زيوت مستعملة قبل إعادة تدويرها للمطاعم

الغربية- مروة شاهين:

شنت مديرية التموين بالغربية حملات لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات وكافة الأنشطة التموينية والتجارية، وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص بمركز طنطا لمزاولة نشاط تجميع زيوت الطعام الهالكة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بغرض إعادة تدويرها وبيعها علي أنها زيوت طعام خاصة للمطاعم.

وجرى ضبط المخزن الذي يستخدمه بقرية كفر أبو داوود مركز طنطا وتبين تجميع زيوت طعام مستعملة هالكة داخل 20 تانك بداخل كل تانك 500 كيلو بإجمالي كمية 10 أطنان، بغرض تدويرها وإعادة استخدامها بقصد الغش التجارى وخداع جمهور المستهلكين .

كما تم ضبط كمية من الزيوت المتجمدة داخل براميل يتم إعادتها لطبيعتها السائلة بطريقة التسخين .

تم مصادرة المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.