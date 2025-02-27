ضربه على رأسه وألقاه في النيل.. شاب يقتل صديقه بسبب 1000 جنيه بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بإنهاء حياة شريكه في بعض الأعمال بسبب خلافات مالية 1000 جنيه، في قرية المنشية مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، بمصرع شاب بالتعدي عليه بالضرب في قرية المنشية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مقتل م، يبلغ من العمر 33 عامًا، بضربه على رأسه سقط على إثرها في نهر النيل من أعلى كوبري الشهيد باسم فكري وتمكن من الخروج من المياه حتى تم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه عقب وصوله مستشفى طوخ.

وأوضحت التحريات أن المتهم في الواقعة هو شاب كان يعمل مع المجني عليه ويسكن بذات قريته، وبينها خلافات مالية حيث أن المتهم له مبلغ مالي 1000 وكانت السبب في قتله لشريكه.

تم ضبط المتهم وإيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.