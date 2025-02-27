بوجي وطمطم وبكار يشاركون الأطفال المرضى فرحة رمضان بمستشفى الأورام بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

في أجواء مفعمة بالسعادة والبهجة، استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر زيارة مميزة من فريق "تويس تيم" للعام السابع على التوالي، حيث نظم الفريق احتفالًا خاصًا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بمشاركة الشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال مثل "بوجي وطمطم" و"بكار".

وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة الترفيهية، إلى جانب توزيع فوانيس رمضان على الأطفال، في مبادرة تهدف إلى إدخال السرور إلى قلوبهم ودعمهم نفسيًا ومعنويًا خلال رحلة علاجهم.

وأضفى أعضاء "تويس تيم" أجواءً احتفالية استثنائية، حيث تجسدوا في شخصيات كرتونية شهيرة مرتبطة بذكريات رمضان، وقدموا عروضًا تفاعلية على أنغام الأغاني الخاصة بكل شخصية، مما رسم البسمة على وجوه الأطفال وجعلهم يشاركون بحماس في الفعاليات.

وأكدت منى أحمد، مؤسسة الفريق، حرصها على زيارة أطفال المستشفى سنويًا، مشيرةً إلى الأثر الإيجابي العميق لهذه الفعاليات على معنويات الأطفال وأعضاء الفريق على حد سواء، مما يعزز رغبتهم في الاستمرار بتنظيم مثل هذه المبادرات الإنسانية.

من جانبه، أعرب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بهذه المبادرة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تحسين الحالة النفسية للأطفال المرضى، وتعزز دور المجتمع في دعمهم خلال رحلتهم العلاجية.