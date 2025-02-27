فضيحة في مشرحة أسوان.. سرقة متعلقات المتوفين ودجل وشعوذة داخل الثلاجات

أسوان – إيهاب عمران:

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في أسوان عن فضيحة صادمة داخل مشرحة المحافظة، حيث تم إحالة عامل خدمات معاونة سابق وثلاثة آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت تورطهم في سلسلة من المخالفات الجسيمة التي هزت ضمير المجتمع.

ووفقًا للتحقيقات، ارتكب العامل السابق بالمشرحة عددًا من الجرائم الأخلاقية والقانونية، منها سرقة قرط ذهبي من جثة سيدة مجهولة الهوية، وتحصيل أموال من ذوي المتوفين مقابل خدمات الغسل والتكفين التي يفترض أن تكون مجانية. كما سمح لمواطنين بمشاهدة الجثث دون تصريح، وقام بتغسيل جثة قتيل قبل وصول قرار النيابة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للإجراءات القانونية.

واستمعت النيابة لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة، ولشهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن وعدد من العاملين بالمشرحة، كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تبين أن العامل سمح لمواطنات بالدخول إلى المشرحة وممارسة أعمال الدجل والشعوذة بجوار الجثث، مدعيًا مساعدتهن على الإنجاب، كما احتفظ بزجاجات مشروبات كحولية داخل ثلاجة حفظ الموتى، ودعا مواطنين لتناولها داخل المشرحة!

أما المتهمون الآخرون، فشملت قائمة اتهاماتهم تحصيل أموال وتبرعات عينية من أهالي المتوفين بشكل غير قانوني، مما يؤكد وجود فساد ممنهج داخل المرفق الصحي.