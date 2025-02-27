"ضربها بالحزام ساعة ونص ورماها من الشباك".. النيابة عن قاتل زوجته بالإسكندرية: تجبر وطغى| صور

الإسكندرية – محمد عامر:

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية لمرافعة النيابة العامة التي قدمها يوسف دسوقي، وكيل نيابة العامرية أول، في قضية قتل جزار لزوجته بضربها بحزام جلد لمدة ساعة ونصف وإلقائها من نافذة الطابق الرابع.

وقال وكيل النائب العام في مرافعته:" قضية اليوم تهتز لها القلوب، وتدمع لها العيون، بها غدر وخيانة وانتقام، تجردٌ من قيم الانسانية، قضية لم يكن فيها القاتل غريبًا عن ضحيته، بل كان أقرب الناس إليها، قضية قتل المودة ونحر الرحمة، تجبر طغى على حسن المعاشرة، وافتراء على طيب العيش فلم يلتزم الزوج بما وصى به النبي صل الله عليه وسلم فاستوصى بزوجته خيرا بل وعلى العكس كان هو السباق إلى الكفر بالمعاشرة".

وتابع:" المتهم تحول بفعله من كونه العون والسند والمأمن إلى أن يكون هو مصدر القسوة والوحشية والرعب وتحولت يده التي افترض أن تمتد بالعطف والحنان، لتصبح أداة بطش وجريمة، فكيف لبيتٍ كان يفترض أن يكون حصنًا آمنًا، أن يصبح ساحة للجريمة".

وأضافت النيابة في مرافعتها: "هذه الجريمة ليست مجرد اعتداء على فرد، بل هي اعتداء على ميثاق مقدس، هدمٌ لبيتٍ كان يفترض أن يكون قائمًا على الحب والاحترام، فكيف له أن ينتهي بدماء غدر وخيانة؟.. فنحن أمام جريمة لا تقف عند حدود القتل وحده، بل تتعداه إلى خيانة العهد، ونقض الميثاق، وإهدار الرحمة التي جعلها الله في القلوب".

وأشار إلى أن القاتل الذي يسفك دمًا بغير وجه حق، لم يقتل فردًا فقط، بل قتل أمن المجتمع واستقراره، قتل الطمأنينة التي يجب أن يعيشها كل إنسان، وألقى الرعب في النفوس، فقتل النفس ليس مجرد إزهاق لروح، بل هو انتهاك لحرمة الحياة التي كفلها الله لعباده.

وأضاف أن الجريمة تعادل في جرمها قتل البشرية بأكملها، حيث أن جريمة اليوم تنذر بخطر كبير يهدد الأسرة، التي هي نواة المجتمع، فمتى أهدرت قدسية الزواج واندثرت معاني الرحمة والاحترام بين الزوجين، تفككت الأسر، وانهارت المجتمعات.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت بمعاقبة جزار بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل زوجته، بالتعدي عليها بالضرب بحزام وإلقائها من الطابق الرابع بالشقة سكنهما بمنطقة العامرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام محمد مساهل والمستشار ضياء بدر الدين عبد المنعم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، ويوسف دسوقي، وكيل النائب العام، وعلي حسين، سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 30902 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد سقوط ربة منزل من نافذة العقار سكنها ووفاتها.

توصلت التحريات إلى حدوث مشاجرة بين المتهم "ع.إ.إ" جزار وزوجته المجني عليها "س.أ.ت" ربة منزل، تعدى عليها خلالها بالضرب بحزام جلد لفترة زمنية تعدت الساعة ونصف.

ووفقًا لأوراق القضية انتهت المشاجرة التي وقعت بين الزوجين أثناء تواجد نجليهما بالشقة بدفع المتهم زوجته بكلتا يديه ملقيًا إياها من نافذة الشقة بالطابق الرابع لتسقط أرضًا جثة هامدة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.