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بالصور- مداهمة منشأة طب نفسي غير مرخصة والقبض على صاحبها بالعبور

01:05 م الخميس 27 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مداهمة منشأة طب نفسي غير مرخصة
  • عرض 6 صورة
    مداهمة منشأة طب نفسي غير مرخصة
  • عرض 6 صورة
    مداهمة منشأة طب نفسي غير مرخصة
  • عرض 6 صورة
    مداهمة منشأة طب نفسي غير مرخصة
  • عرض 6 صورة
    مداهمة منشأة طب نفسي غير مرخصة
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ضبطت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، خلال حملة لإدارة العلاج الحر، منشأة خاصة بالطب النفسي تدار بدون ترخيص من قبل أشخاص غير مؤهلين طبيًا بمدينة العبور.

جاء بناءً على توجيهات الاستاذ الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

جرى تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر لمداهمة أحد الأماكن الخاصة بالطب النفسي التي تدار بدون ترخيص من قبل أشخاص غير مؤهلين طبياً.

وخلال الحملة جرى ضبط المنشأة التي كانت تعمل في أحد المساكن الخاصة بالحي الترفيهي بمدينة العبور، وجرى إلقاء القبض على المسئول عنها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مباحث قسم العبور 2.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري استكمال التحقيقات من قبل النيابة العامة.

تشكلت اللجنه من : د. سعيد سلامه مسئول العلاج الحر ود. محمد سلامه مفتش العلاج الحر بالعبور، وبتوجيهات د. احمد حسن مدير الادارة الصحية بالعبور .

تأتي هذه الحملة في إطار حرص مديرية الصحة على ضمان صحة المرضى ومكافحة الدخلاء على مهنة الطب

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القليوبية منشأة طب نفسي العبور أسامة الشلقاني
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