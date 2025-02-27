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تفحم جثة شاب في حريق داخل حوش بقنا

12:27 م الخميس 27 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه متفحما، فجر اليوم الخميس، إثر حريق نشب داخل حوش، في قرية رفاعة التابعة لدائرة مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق داخل حوش فجر اليوم في قرية رفاعة مركز فرشوط.

وبعد الفحص تبين مصرع شاب في الثلاثينيات من عمره إثر حريق نشب داخل حوش في قرية رفاعة مركز فرشوط، تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

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