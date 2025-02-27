بالصور - محافظ أسيوط يفتتح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض "أهلاً رمضان" في أرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط، والذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ضمن سلسلة معارض تهدف إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

رافق المحافظ في الافتتاح عمرو أبو العيون، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، وخالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وخميس محمد، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ومحمود ثابت، أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط، وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

يضم المعرض مجموعة متنوعة من السلع الغذائية مثل السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الدقيق، البلح، منتجات الألبان، الجبن، الحلويات، واللحوم البلدية الطازجة، بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق. كما تفقد المحافظ قسم الملابس الجاهزة والمنسوجات ومنتجات عسل النحل.

أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركة في تنظيم المعرض، مشيداً بجهودهم في دعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية. وأكد على استمرار افتتاح المزيد من المعارض في المراكز والقرى والأحياء بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان توافر السلع المتنوعة للمواطنين بأسعار مخفضة، مشدداً على ضرورة مراقبة الأسواق والأسعار لمنع استغلال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.