اليوم.. قطع مياه الشرب عن 4 مناطق في الإسكندرية لمدة 12 ساعة

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 4 مناطق غربي المحافظة بدءًا من صباح اليوم الخميس، وذلك بسبب استكمال أعمال إحلال وتجديد بخط مياه رئيسي.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن 3 مناطق غرب المحافظة هي "الورديان، القباري، العجمي، الكيلو 21"، وذلك لحين انتهاء أعمال إحلال وتجديد الخط المقرر أن تستغرق نحو 12 ساعة.

وأشار البيان إلى أن قطع المياه عن المناطق المذكورة يرجع لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد للخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بمحطة المنشية 1.

وأكدت الشركة أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، فيما ناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.