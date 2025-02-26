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تتضمن خدمات طبية متنوعة.. تجهيز وحدة طب الأسرة بـ"وادي مندر" في شرم الشيخ

09:15 م الأربعاء 26 فبراير 2025
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  • عرض 8 صورة
    تجهيز وحدة طب الأسرة بـ''وادي مندر''
  • عرض 8 صورة
    تجهيز وحدة طب الأسرة بـ''وادي مندر''
  • عرض 8 صورة
    تجهيز وحدة طب الأسرة بـ''وادي مندر''
  • عرض 8 صورة
    رئيس للمدينة يتفقد الوحدة
  • عرض 8 صورة
    تجهيز وحدة طب الأسرة بـ''وادي مندر''
  • عرض 8 صورة
    تجهيز وحدة طب الأسرة بـ''وادي مندر''
  • عرض 8 صورة
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جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة طب الأسرة بتجمع وادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ، لمتابعة التجهيزات الطبية بها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمتابعة المنشآت الصحية للتأكد من إمدادها بكافة التجهيزات، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في المناطق الريفية والبدوية.

وأكد المحافظ، على أهمية تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات البدوية، تنفيذًا لأهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعكس التزام الحكومة بتوفير مستوى عالٍ من الرعاية الطبية لجميع فئات المجتمع، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

وأوضح أن وحدة تنظيم الأسرة بتجمع وادي مندر ستكون بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز الوعي الصحي بين السكان في التجمع، مما يساهم في تحسين صحة الأسرة بشكل عام، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالصحة والتعليم من أجل التنمية الشاملة التي تتوافق مع رؤية مصر 2030.

وقال رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى إنشاء وتجهيز هذه الوحدة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلقته الدولة، ويهدف إلى توفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين خاصة في المناطق النائية.

وأضاف أن الوحدة تتضمن خدمات طبية متنوعة منها الرعاية الأولية، الفحوصات الطبية، علاج الأمراض المزمنة، إضافة إلى تقديم خدمة تنظيم الأسرة للمساهمة في تحسين الصحة الإنجابية.

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وادي مندر شرم الشيخ وحدة طب الأسرة خدمات طبية
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