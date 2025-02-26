8 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص بـ"زراعي المنيا"

المنيا-جمال محمد:

أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقت مديرية أمن المنيا، إخطارًا بالحادث والذي أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.