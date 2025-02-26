بعد يومين من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق في ترعة ناصر بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية مدعومة بغطاسين متطوعين، اليوم الأربعاء، في انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا إثر انقلاب تروسيكل في ترعة مشروع ناصر، بعد يومين من أعمال البحث عنه.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انقلاب تروسيكل في ترعة مشروع ناصر أمام محطة 4، ما أسفر عن مصرع قائده.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق شاب يدعى محمد صلاح زكي، 25 عامًا، في الترعة.

وقال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إنه جرى انتشال جثمان الشاب بعدما طفا على سطح المياه وذلك بعد يومين من البحث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.