بعد الفوز على "القناة".. "الإسماعيلي" مواليد 2011 بطلًا لدوري المنطقة

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

تُوج فريق الإسماعيلي مواليد 2011 ببطولة دوري المنطقة، بعدما حقق الفوز على نادي القناة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة النهائية التي جمعتهما، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

قدّم الإسماعيلي أداءً مميزًا طوال مشواره في البطولة، حيث نجح في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته حتى التتويج باللقب، ليؤكد تفوقه في منافسات الناشئين هذا الموسم.

نجح لاعبو الإسماعيلي في تنفيذ ركلات الترجيح ببراعة، حيث سجل كل من عبدالرحمن علاء، خالد بيومي، محمد فكري، وأحمد إبراهيم، ليحسموا اللقب لصالح الدراويش الصغار.

شهدت المباراة حضور كابتن محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، إلى جانب إسماعيل حفني ومحمد فهمي، المدير الإداري لقطاع الناشئين، بالإضافة إلى نخبة من مدربي القطاع، لدعم الفريق في المواجهة النهائية.

وبهذا التتويج، يواصل الإسماعيلي تفوقه في قطاع الناشئين، ويؤكد جاهزيته لتقديم جيل جديد قادر على دعم الفريق الأول في المستقبل.