سفير مالطا: نسعى لعمل دراسات وأبحاث بشأن الحضارة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت محافظة بورسعيد، أن السفير روبرتو باتش، سفير مالطا لدى جمهورية مصر العربية، أشار إلى أنه يسعى لإيجاد طرق للتواصل مع بورسعيد، لعمل دراسات وأبحاث بشأن حضارة مالطا بالمحافظة.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أكد للسفير خلال اللقاء الذي جمعهما بديوان عام محافظة بورسعيد، لبحث سبل التعاون المشترك بين بورسعيد وجمهورية مالطا في عدد من المجالات، أنه يمكن تسهيل التواصل مع الجهات المختصة والممثلة في لجنة الثراث لعمل الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا الأمر.

ورحب محافظ بورسعيد بالسفير، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد وجمهورية مالطا، مؤكدًا على ترحيبه الكامل بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجال الصناعي والسياحي، مستعرضًا التنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرًا، والمقومات التي تمتلكها.