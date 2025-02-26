"عايز فلوس أشتري معسل".. شاب يقتل والده في أسيوط والمحكمة تعاقبه

أسيوط ـ محمود عجمي:

أيدت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة أسيوط الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ضد عاطل، بعد إدانته بقتل والده بسبب رفضه إعطائه مالًا لشراء "معسل" شيشة في منطقة قسم أول أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر و إبراهيم علام عبد الحليم وأحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و فنجري عبد الرحيم.

تعود تفاصيل القضية رقم 6681 لسنة 2024 جنايات قسم أول أسيوط، إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين المتهم "أحمد عاطف محمد" البالغ من العمر 28 عامًا، والسابق اتهامه في 12 دعوى متنوعة، ووالده "عاطف"، نشبت المشاجرة بسبب طلب المتهم مالًا من والده لشراء "معسل" شيشة، وعندما رفض الأب، قام المتهم بالاعتداء عليه بسلاح أبيض "سكين"، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

أكدت تحريات الرائد علي نصر الدين، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط، وجود خلافات عائلية بين المتهم وأفراد أسرته بسبب ضيق الحياة المعيشية، وكان المتهم دائم الطلب للمال من أسرته ودائم التعدي عليهم.

وفي يوم الواقعة، نشبت مشادة كلامية بين المتهم ووالده بعد أن طلب المتهم مالًا لشراء "معسل" شيشة، وعندما رفض الأب وأخبره بعدم وجود نقود، بحث المتهم عن سكين لتهديد والده.

خرجت والدة المتهم للإبلاغ عنه في قسم الشرطة، وأثناء ذلك حاول المتهم الاعتداء على والده، وتمكن من طعنه أسفل البطن، مما أدى إلى سقوطه أرضًا، فاستغاث شقيق المتهم بالجيران لنقل والده إلى المستشفى، لكنه توفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية.

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر ومحمد حسن شلقامي، قد أصدرت الحكم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على المتهم.