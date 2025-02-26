"كان بيلعب مع عياله".. عامل يتحرش بتلميذ في أسيوط والمحكمة تعاقبه

أسيوط ـ محمود عجمي:

أيدت الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة أسيوط الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ضد عامل، بعد إدانته بهتك عرض تلميذ في منطقة غرب البلد بدائرة قسم أول أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر و إبراهيم علام عبد الحليم وأحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبد الرحيم.

تعود تفاصيل القضية رقم 12222 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط، إلى تلقي قسم شرطة أول أسيوط بلاغًا من "سيد. ح. م" يتهم فيه "عبد النبي. م. أ" بالتحرش بنجله "يحيى" البالغ من العمر 10 سنوات، أثناء تواجده في منزل المتهم للعب مع أبنائه.

أكدت تحريات النقيب مصطفى محمود، معاون وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط، صحة الواقعة، حيث تبين أن المجني عليه ذهب إلى منزل المتهم للعب مع أبنائه، وأثناء ذلك قام المتهم بتقبيل الطفل وأجلسه على رجليه وتحرش به، إلا أن الطفل تمكن من الفرار.

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد، وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر ومحمد حسن شلقامي، قد أصدرت الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهم.