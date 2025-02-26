مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يتكون من 20 سؤالًا، منهم 18 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد و سؤالان مقاليان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الامتحان سيراعي توزيع المستويات المعرفية حيث سيتم تخصيص 70% من الأسئلة لقياس المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة و 30% من الأسئلة لقياس مهارات التفكير العليا.



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