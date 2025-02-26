السيطرة على حريق بمنزل في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:



سيطرت الحماية المدنية في السويس، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في منزل قديم بحي الاربعين، ولم يسفر الحريق عن إصابات او ضحايا.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس بلاغا من المواطنين يفيد اشتعال النيران في منزل قديم بكفر كامل بجوار مدرسة بلال بن رباح.

ودفع مدير الحماية المدنية سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ ووجه بسرعة التعامل مع النيران بالتوازي مع إخلاء المنزل من السكان حيث تقيم أسرة في شقة بالعقار.

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس سيارة مجهزة لتأمين موقع الحريق وتقديم الخدمة الطبية حال حدوث أي أمر طارئ.

وأفادت المعاينة أن الحريق نشب في عقار قديم مبنى على الطراز "البغدادي"، مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وأن النيران بدأت من صالة شقة بالدور الأول علوي، وامتدت إلى غرفة وباب الشقة والدرج الخشبي.

وأتت النيران على السلم في الطابقين الأول والثاني علوي، كما طالت نافذة شقة بالطابق الثاني علوي، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الصالة والغرفة المطلة على الشارع والدرج الخشبي بالعقار.