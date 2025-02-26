بمشاركة 46 متدربًا.. تجارية البحيرة تختتم دورتي الاستيراد والتصدير

البحيرة - أحمد نصر:️

اختتمت الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة فعاليات دورتي مزاولة الاستيراد والتصدير، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة 46 متدربًا ، وذلك عبر تقنية "زووم".

قدم الدورتين نخبة من الخبراء والمتخصصين، واستهدف المحتوى التدريبي تعزيز مهارات الاستيراد والتصدير لدى التجار.

وأكد محمد الشريف، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، أن الغرفة مستمرة في تنظيم برامج تدريبية متخصصة لدعم قطاعي الاستيراد والتصدير، ومساعدة التجار على مواكبة التغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.

كما وجه الشريف التهنئة لجميع الناجحين، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية في دعم وتأهيل التجار والمصدرين والمستوردين.