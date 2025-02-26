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ضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مستعملة قبل إعادة بيعها في الشرقية

02:27 م الأربعاء 26 فبراير 2025

ضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات

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الشرقية -ياسمين عزت

شكلت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة مكبرة تحت إشراف محمد سعد مدير عام الرقابة بعضوية أسامة فتحي وأحمد زكريا المفتشون بالمديرية برفقة عصام أبو النور المفتش بإدارة تموين بلبيس.

ونفذت الحملة المرور على المحال التجارية والمخازن بمركز بلبيس وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وضبط المخالفات، إذ تم ضبط 45 ألف لتر زيوت سيارات مرتجعة لإعادة بيعها بالسوق السوداء مرة أخرى بمخزن لزيوت السيارات المستعملة بقصد التربح غير المشروع، مما يسبب خطر على السيارات وأرواح المواطنين وتم تحرير محضر برقم 5363 جنح بلبيس .

فيما تم ضبط مخزن للمواد الغذائية يُدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 2 طن و700 كيلو توابل وطن سكر مجهول المصدر وتم تحرير محضر برقم 5364 جنح بلبيس.

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الشرقية زيوت سيارات التموين
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