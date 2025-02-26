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بالفيديو والصور- تشييع جنازة شقيق الشيخ محمد صديق المنشاوي في مسقط رأسه بسوهاج

02:16 م الأربعاء 26 فبراير 2025
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    تشييع جنازة شقيق الشيخ محمد صديق المنشاوي (14)
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    تشييع جنازة شقيق الشيخ محمد صديق المنشاوي (15)
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    تشييع جنازة شقيق الشيخ محمد صديق المنشاوي (16)
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

شيَّع أهالي مدينة المنشأة جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، جثمان حامد الشقيق الأصغر للشيخ محمد صديق المنشاوي، قارئ القرآن الشهير.

وأُديت صلاة الجنازة على الراحل بمسجد الشيخ محمد صديق المنشاوي، وسط حالة من الحزن بين محبيه وأقاربه.

ودفن الراحل في مقبرة الشيخ محمد صديق المنشاوي، بمقابر عائلة صديق المنشاوي، وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" بثًا مباشرًا بعنوان "تشييع جنازة شقيق الشيخ محمد صديق المنشاوي في مسقط رأسه بسوهاج".

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جنازة شقيق محمد صديق المنشاوي الشيخ محمد صديق المنشاوي سوهاج
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